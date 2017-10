FOREX-Dlr resta forte su dati e attese Fed nonostante prese beneficio

NEW YORK, 9 ottobre (Reuters) - Il dollaro conferma una fase di relativa forza, vicino ai massimi da circa 10 settimane rispetto al paniere delle principali divise internazionali, nonostante un parziale ritracciamento rispetto ai picchi di venerdì su euro e yen. ** I dati economici Usa dell'ultima settimana e in particolare i payroll di venerdì offrono supporto alla previsione di un nuovo rialzo dei tassi Fed nel meeting di dicembre e poi di ulteriori interventi nel corso del 2018. ** Pur con un inatteso calo degli occupati -- legato però all'effetto transitorio degli uragani -- il mercato del lavoro Usa ha mostrato il mese scorso un incremento dei salari superiore alle attese, suggerendo come l'economia stia superando il momento di bassa inflazione che ha a lungo alimentato la cautela sulla Fed e di conseguenza le posizioni corte sul biglietto verde . ** "I salari non sono la cosa che sale e poi il mese dopo scende di nuovo. Potrebbe quindi trattarsi dell'inizio di un qualche trend decente di crescita degli stipendi, che è esattamente ciò di cui l'economia Usa ha bisogno" spiega l'analista di Cmc Markets David Madden. ** L'euro/dollaro scambia nel primo pomeriggio in prossimità del massimo intraday di 1,1748, dopo essere sceso venerdì fino a 1,1669, il livello più basso dal 17 agosto. ** Il dollaro/yen viaggia a sua volta sotto la soglia di 113, dopo un picco, sempre venerdì, a 113,44, massimo dal 14 luglio. ** Le prese di beneficio sul biglietto verde sono state favorite anche dalla cautela legata alla notizia riportata dalla stampa russa, secondo cui Pyongyang starebbe preparando "per il prossimo futuro" il test di un nuovo missile a lungo raggio che ritiene capace di raggiungere la costa occidentale degli Stati uniti . ** Nel pomeriggio è prevedibile una riduzione dei volumi a causa del giornata semi festiva sulla piazza Usa; la Borsa sarà aperta mentre resteranno chiusi mercato obbligazionario e banche. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1743/44 1,1733 DOLLARO/YEN 112,73/76 112,63 EURO/YEN 132,39/40 132,14 EURO/STERLINA 0,8920/24 0,8981 ORO SPOT 1.280,30/0,43 1.275,30 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia