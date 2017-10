FOREX-Dlr mantiene forza contro euro all'indomani del voto catalano

LONDRA, 2 ottobre (Reuters) - Il dollaro ha avviato la prima seduta di ottobre nel segno della forza, sostenuto anche dai più alti rendimenti dei titoli del Tesoro Usa, mentre l'euro si è ritrovato sotto il peso delle tensioni relative al referendum catalano, con gli investitori in attesa di comprenderne gli effetti. ** Il presidente della Catalogna ha aperto la porta ad una dichiarazione unilaterale d'indipendenza della regione dalla Spagna dopo che il 90% dei votanti al referendum svoltosi domenica, nonostante la violenta repressione della polizia, si è espresso -- secondo i funzionari locali -- per il divorzio da Madrid . ** "La reazione dell'euro è molto limitata perché non viene visto come un problema generale della zona euro" dice la strategist di Commerzbank Antje Praefcke. ** Diversi i Pmi usciti oggi. L'attività manifatturiera della zona euro a settembre è cresciuta ai massimi da inizio 2011 e lo slancio sembra orientato a proseguire anche a ottobre grazie a un'accelerazione dei nuovi ordini. L'indice Pmi è salito a 58,1 da 57,4 di agosto, appena sotto la stima flash di 58,2 ma comunque al livello più alto da febbraio 2011 . ** L'attività manifatturiera italiana è cresciuta a settembre allo stesso ritmo visto il mese precedente, quando ha toccato il massimo da febbraio 2011, lasciando supporre che l'economia registrerà un'espansione solida nel quarto trimestre. L'indice Pmi è rimasto stabile a 56,3 a settembre . ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1741/43 1,1812 DOLLARO/YEN 112,94/97 112,47 EURO/YEN 132,61/62 132,90 EURO/STERLINA 0,8808/10 0,8816 ORO SPOT 1.273,01/13 1.279,10 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia