FOREX-Dollaro avviato a performance settimanale migliore dell'anno

LONDRA, 29 settembre (Reuters) - Il dollaro è avviato a registrare la miglior performance settimanale di quest'anno di pari passo con la risalita dei rendimenti dei Treasuries, innescata dal piano fiscale dell'amministrazione Usa, che a sua volta ha fatto scattare uno smontamento delle pluriennali posizioni corte contro la valuta Usa. ** Intorno alle 10,30 l'indice del dollaro, che ne traccia l'andamento nei confronti delle principali controparti, è stabile in area 93,02 ma resta in corsa per centrare un guadagno settimanale di 1%, centrando la migliore settimana del 2017 . ** In marginale rialzo l'euro, che sale a quota 1,1797 da 1,1784 dollari in attesa dei numeri preliminari sull'inflazione di settembre. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1795/96 1,1784 DOLLARO/YEN 112,47/50 112,33 EURO/YEN 132,68/72 132,30 EURO/STERLINA 0,8811/13 0,8766 ORO SPOT 1.287,00/7,06 1.286,91