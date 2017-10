FOREX-Euro debole su dollaro, yen e sterlina, risente ancora di voto tedesco

LONDRA, 26 settembre (Reuters) - Negli scambi della mattinata londinese la valuta unica europea continua a mostrare debolezza sui cross principali, ancora sotto pressione dopo il risultato delle urne tedesche. ** Sugli schermi Reuters il cross euro/dollaro scivola al minimo da un mese a 1,18215, ricalcando il movimento del cambio euro/sterlina, spinto da un grosso ordine di vendita che non sembra da mettere in relazione a specifiche notizie o dati macro. ** Gioca sempre a favore del biglietto verde la prospettiva di un nuovo rialzo dei tassi Usa in dicembre, mentre ad aiutare lo yen è l'acuirsi delle tensioni geopolitiche tra Corea del Nord e Stati Uniti. ** "Il dollaro tende a reagire all'esacerbarsi dei toni tra Usa e Corea del Nord, ma il fattore chiave resta l'attesa sui tassi e sulla prossima mossa di Federal Reserve" spiega Shin Kadota, strategist per Barclays a Tokyo. ** Nel brevissimo, il focus per gli investitori si sposta sull'intervento di Janet Yellen dedicato a 'inflazione, incertezza e politica monetaria' in agenda alle 18,45 italiane. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1814/18 1,1846 DOLLARO/YEN 111,72/73 111,72 EURO/YEN 132,00/04 132,36 EURO/STERLINA 0,8766/69 0,8797 ORO SPOT 1.306,26/6,43 1.310,15 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia