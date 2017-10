FOREX-Euro in calo dopo aver terminato sesto mese di fila di rialzi, focus Bce

LONDRA, 1 settembre (Reuters) - L'euro perde terreno dopo aver archiviato il sesto mese di fila di guadagni mentre gli investitori si preparano al meeting della Banca centrale europea della prossima settimana in cui un posto di primo piano sarà dedicato molto probabilmente proprio al dibattito sull'apprezzamento della divisa unica. ** Secondo quanto riferito ieri a Reuters da tre fonti vicine alla situazione, è estremamente improbabile che Francoforte prenda una decisione al prossimo meeting su una riduzione del programma di acquisto, in un percorso destinato a concretizzarsi solo in modo lento dato che l'apprezzamento dell'euro sul dollaro sta creando grattacapi a un numero sempre maggiore di banchieri della Bce. ** Gli strategist di Morgan Stanley hanno detto che l'euro dovrebbe restare ben supportato sul dollaro dato che continua a essere sottovalutato rispetto alle altre divise. ** Ulteriori spunti per la seduta sono destinata a giungere dal fonte macro, soprattutto Usa, con il dato sugli occupati non agricoli atteso nel primo pomeriggio. Le stime sono per 180.000 nuovi posti di lavoro ad agosto dopo i 209.000 di luglio. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1878/80 1,1908 DOLLARO/YEN 110,18/20 109,96 EURO/YEN 130,90/92 130,96 EURO/STERLINA 0,9205/07 0,9208 ORO SPOT 1.318,25/8,37 1.321,60 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia