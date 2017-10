FOREX-Euro vicino a max seduta, in area 1,18 dlr, dopo forti Pmi

LONDRA, 23 agosto (Reuters) - Sulla scia dei forti Pmi francese e tedesco, dopo i quali ha raggiunto i massimi di seduta, 1,1808 dollari, l'euro si mantiene in area 1,18 dollari, mentre il mercato attende il simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole. ** Il settore privato francese ha confermato una solida crescita in agosto, grazie a una produzione che sale al passo più sostenuto da oltre sei anni e all'aumento delle assunzioni. La stima flash dell'indice Pmi composito francese, pubblicata stamane da Ihs Markit, si è attestata a 55,6 punti, lo stesso livello di luglio e leggermente sopra le attese degli economisti, che indicavano una flessione a 55,5 . Il settore privato in Germania ad agosto ha registrato un tasso di crescita superiore alle aspettative. La stima flash dell'indice composito Pmi, calcolato da Markit, nel mese in corso si attesta a 55,7, rispetto a 54,7 di luglio e contro stime per 54,7 . ** Al forum annuale di Jackson Hole, in agenda tra domani e sabato, interverranno la presidente della Fed Janet Yellen e quello della Bce Mario Draghi. Da nessuno dei due istituti centrali tuttavia si attendono messaggi inerenti alla politica monetaria. Nel suo discorso a Lindau, Draghi ha mantenuto il previsto riserbo sulle eventuali azioni relative al Qe. Draghi ha detto che le politiche monetarie non convenzionali sono state un successo su entrambe le sponde dell'Atlantico, ma restano deficit di comprensione sul funzionamento di questi strumenti relativamente nuovi, che richiedono una rigorosa ricerca . ** Attorno alle 14,50 l'indice della valuta Usa quota 93,300, registrando un calo dello 0,26%. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1799/800 1,1760 DOLLARO/YEN 109,12/15 109,56 EURO/YEN 128,73/76 128,85 EURO/STERLINA 0,9211/15 0,9170 ORO SPOT 1.289,11/88 1.284,33 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia