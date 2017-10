FOREX-Euro cede su dlr dopo calo oltre attese Zew in attesa Jackson Hole

NEW YORK, 22 agosto (Reuters) - Euro in flessione nei confronti del dollaro, che recupera terreno in vista del forum di Jackson Hole (in agenda dal 24 al 26 agosto), da dove la numero uno della Federal Reserve Janet Yellen potrebbe offrire indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria. ** In mattinata inoltre l'indice Zew relativo alla fiducia degli investitori tedeschi in agosto è sceso ben oltre le attese, a 10,0 da 17,5 di luglio. La mediana degli analisti interpellati da Reuters in un sondaggio prospettava una lettura a 15,0 . ** Intorno alle 14,20 l'indice del biglietto verde , che traccia l'andamento della valuta Usa nei confronti delle sei principali controparti valutarie, sale di 0,37% a quota 93,443299. La valuta statunitense sale di 0,4% su yen a 109,33 e dei 0,4% sull'euro, che scivola a 1,1766 dollari da 1,1814 della chiusura . ORE 14,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1787/89 1,1814 DOLLARO/YEN 109,24/27 109,26 EURO/YEN 128,77/80 128,74 EURO/STERLINA 0,9169/71 0,9157 ORO SPOT 1.285,62/73 1.290,83 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia