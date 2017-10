FOREX-Dollaro in rialzo, euro debole in attesa Zew, focus resta Jackson Hole

LONDRA, 22 agosto (Reuters) - Il dollaro è in rialzo nei confronti delle principali controparti in un contesto di mercato in attesa per il forum dei banchieri centrali di Jackson Hole dal 24 al 26 agosto, occasione per avere indicazioni sulla politica monetaria. ** Sul fronte macro, l'unico spunto di rilievo per la seduta odierna è rappresentato dall'indice Zew sulla fiducia degli investitori tedeschi, stimato in calo a 15,0 ad agosto da 17,5 di luglio, pur nel contesto di un'economia in salute, come sottolineato ieri dalla Bundesbank. Il dato sarà pubblicato alle 11. ** Intorno alle 9,40, l'indice del biglietto verde , che traccia l'andamento della valuta Usa nei confronti delle sei principali controparti valutarie, sale di 0,22% a quota 93,299. La valuta statunitense sale di 0,3% su yen a 109,25 e dei 0,2% sull'euro, che scivola a 1,1787 dollari da 1,1814 della chiusura . ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1787/89 1,1814 DOLLARO/YEN 109,24/27 109,26 EURO/YEN 128,77/80 128,74 EURO/STERLINA 0,9169/71 0,9157 ORO SPOT 1.285,62/73 1.290,83 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia