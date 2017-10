FOREX-Euro amplia calo in attesa Jackson Hole, dollaro si stabilizza

LONDRA, 21 agosto (Reuters) - L'euro è scivolato in seduta, ampliando il suo calo settimanale più marcato in oltre due mesi, con i mercati che giudicano eccessivo il rialzo della moneta unica quest'anno alla luce del fatto che la Bce è ancora cauta sull'idea di rimuovere gli stimoli monetari. Il dollaro si è invece stabilizzato, dopo il declino registrato sulle turbolenze politiche nelle scorse sessioni che lo ha portato al minimo dei quattro mesi contro yen. ** L'attenzione degli operatori è quindi rivolta al simposio di Jackson Hole (in agenda dal 24 al 26 agosto), organizzato ogni anno dalla Fed di Kansas City, che spesso i banchieri centrali hanno utilizzato per mandare messaggi di politica monetaria. Secondo quanto riferito da Reuters da fonti nei giorni scorsi, tuttavia, il presidente Mario Draghi non entrerà nel merito dei prossimi passi della Bce, congelando il dibattito sulle modifiche al Qe fino all'autunno. ** La pubblicazione dei resoconti dell'ultimo meeting Bce ha riproposto il dibattito sulle prossime mosse di Francoforte. I verbali hanno evidenziato preoccupazioni all'interno della banca centrale per il recente apprezzamento dell'euro, che potrebbe causare un indesiderato appesantimento delle condizioni monetarie. ** Le voci di un imminente allontanamento dalla Casa Bianca del consigliere Bannon sono state confermate venerdì. Il licenziamento del consigliere strategico della Casa Bianca Steve Bannon, noto per le sue posizioni economiche nazionalistiche, è stato visto dal mercato come un fattore potenzialmente stabilizzante. ** "Alla fine, lo yen ha operato secondo l'azione 'compra sulle voci, vendi sui fatti' riguardo all'allontanamento di Bannon, e l'effetto può risultare neutro dato che il mercato si è già mosso e che adesso è concentrato su Jackson Hole" dice Mitsuo Imaizumi di Daiwa Securities. "Ma con i positivi dati economici che apparentemente non hanno avuto alcun effetto sul dollaro, è possibile che non emerga alcun fattore 'market-mover' dalla conferenza Fed". ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1737/40 1,1703 DOLLARO/YEN 108,97/99 109,17 EURO/YEN 127,89/91 128,40 EURO/STERLINA 0,9122/27 0,9136 ORO SPOT 1.288,10/8 1.284,10 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia