FOREX-Dlr cede su incertezza politica Usa e dubbi su tenuta Borse

NEW YORK, 18 agosto (Reuters) - Dollaro in calo, appesantito da una miscela di fattori quali i dubbi sull'agenda economica dell'amministrazione Trump e sulla tenuta dei mercati azionari. ** Ieri Wall Street ha perso un punto percentuale per il secondo giorno consecutivo, alimentando i timori di una possibile fine del rally delle Borse globali, in corso da otto anni. Gli investitori appaiono sempre più scettici sulla capacità politica del presidente Usa Trump di realizzare le misure pro crescita promesse, attese già all'inizio di quest'anno. ** "Con Trump che perde sostegno sia dentro sia fuori la Casa Bianca, le incertezze sulla politica Usa probabilmente terranno il dollaro ancorato a questi bassi livelli" spiega lo strategist di Ing Viraj Patel. "È difficile trovare driver interni che possano compensare questo fattore negativo e riportare nel breve il dollaro verso l'alto". ** L'euro/dollaro ha toccato in giornata 1,1773, risalendo dal minimo di tre settimane di 1,1662 toccato ieri in scia alla pubblicazione dei resoconti dell'ultimo meeting Bce, che hanno segnalato la preoccupazione all'interno della banca centrale per il recente apprezzamento della valuta unica . ** Il biglietto verde scambia a sua volta appena sopra il minimo intraday su yen di 108,97, due figure sotto il massimo settimanale di 110,95 visto mercoledì. ** L'avversione al rischio innescata dall'attentato di ieri a Barcellona premia soprattutto le valute rifugio, come quella svizzera: il cambio dollaro/franco arretra di circa lo 0,2% oggi in ara 0,9615, poco sopra il minimo intraday di 0,9602. ORE 14,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1735/39 1,1723 DOLLARO/YEN 109,02/05 109,56 EURO/YEN 128,00/04 128,43 EURO/STERLINA 0,9115/17 0,9107 ORO SPOT 1.295,90/6,65 1.287,61