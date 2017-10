FOREX-Euro risale da minimi ieri, dlr cede su dubbi politiche Trump

LONDRA, 18 agosto (Reuters) - L'euro risale dopo la flessione di ieri seguita alla diffusione dei resoconti dell'ultimo meeting Bce che hanno rilevato le preoccupazioni all'interno della banca centrale per il recente apprezzamento della valuta unica. ** L'euro/dollaro scambia in mattinata appena sotto il picco di giornata di 1,1759, dopo essere sceso ieri fino al minimo di tre settimane di 1,1662. ** I resoconti hanno evidenziato come la Bce stia a attenta a valutare se il rafforzamento dell'euro possa provocare un indesiderato peggioramento delle condizioni monetarie, ma l'effetto sul cambio è stato passeggero, limitandosi di fatto a qualche presa di profitto. ** "L'euro è da comprare sui ribassi" spiega lo strategist di United Overseas Bank Heng Koon How, aggiungendo che la valuta unica rimane supportata dall'attesa di notizie sulla prossima fase di riduzione del Qe della Bce. L'operatore osserva che in questo momento l'euro/dollaro potrebbe attirare acquisti per ogni discesa verso area 1,15. ** L'euro/dollaro si avvia comunque a chiudere la settimana complessivamente in deprezzamento, di circa lo 0,7%. ** Il dollaro d'altra parte arretra anche sullo yen, sullo sfondo di un mercato che resta dubbioso sulla reale capacità politica del presidente Usa Trump di portare avanti l'agenda economica promessa. ** Il dollaro/yen ha toccato in mattinata un minimo intraday a 108,99, circa due figure sotto il massimo settimanale di 110,95 visto mercoledì. ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1746/50 1,1723 DOLLARO/YEN 109,02/05 109,56 EURO/YEN 128,07/11 128,43 EURO/STERLINA 0,9113/15 0,9107 ORO SPOT 1.293,48/3,59 1.287,61 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia