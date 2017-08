FOREX-Dollaro amplia calo contro principali valute dopo Cpi Usa

NEW YORK, 14 luglio (Reuters) - La valuta Usa ha ampliato il suo calo contro le principali controparti e un paniere di valute dopo che la pubblicazione del dato più debole delle attese sull'inflazione Usa di giugno ha sollevato dubbi sulla crescita economica e sulla possibilità di un altro rialzo dei tassi da parte della Fed entro l'anno. ** Secondo i numeri odierni del dipartimento del Commercio, l'indice di prezzi al consumo ha registrato una variazione nulla, dopo il calo dello 0,1% di maggio, mancando quel piccolo rimbalzo (+0,1%) previsto dagli economisti: un dato che potenzialmente smentisce le molte interpretazioni del recente rallentamento dell'inflazione -- anche da parte di numerosi membri della Fed -- come un fenomeno passeggero. Su base annua in giugno l'inflazione si è attesta al'1,6%, il dato più basso da ottobre dell'anno scorso, rispetto all'1,9% del mese precedente. Le attese erano per un calo più moderato, all'1,7% . ** Attorno alle 15,25 l'indice del dollaro contro un paniere di valute cede quasi lo 0,5% a 95,302 ORE 15,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1453/57 1,1395 DOLLARO/YEN 112,41/43 113,27 EURO/YEN 128,75/80 129,09 EURO/STERLINA 0,8807/07 0,8808 ORO SPOT 1.230,01/51 1.216,95 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia