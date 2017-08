FOREX-Dollaro debole, ma stabile su euro dopo calo su Yellen

LONDRA, 13 luglio (Reuters) - Il dollaro ha accusato il colpo delle parole della presidente della Fed Janet Yellen ieri alla camera bassa del Congresso Usa, parole apparse ai mercati meno 'hakwish' del previsto. La valuta Usa si stabilizza contro l'euro, mentre continua ad apparire fiacca contro le altre principali controparti. ** "La valutazione generale è che Yellen è apparsa 'dovish', ma forse questo è il risultato del suo tentativo di placare troppe preoccupazioni contemporaneamente", spiega Bart Wakabayashi, di State Street Bank and Trust. "I nostri dati suggeriscono che l'inflazione Usa stia in realtà accelerando di nuovo. La Fed sembra essere ancora nella posizione di continuare ad alzare i tassi". ** L'indice del dollaro contro un paniere di valute quota 95,690 con un calo dello 0,1%. ** Yellen interverrà oggi alla Commissione bancaria del Senato Usa per la testimonianza semestrale sulla politica monetaria, che dovrebbe ricalcare quella di ieri alla Camera. Yellen ha spiegato che l'economia Usa è abbastanza forte per affrontare ulteriori rialzi dei tassi e per avviare la progressiva riduzione del portafoglio asset della banca centrale, parole che sembrano confermare le attese di un nuovo intervento della Fed entro fine anno. Ma non è mancata la cautela quando ha sottolineato che i tassi stanno già salendo e "non devono salire ancora molto" per raggiungere quello che la Fed ritiene il livello di equilibrio . Rispondendo poi alle domande dei deputati, Yellen ha affermato che la normalizzazione del bilancio dovrebbe iniziare "relativamente presto" e che il recente indebolimento dell'inflazione sembra attribuibile a fattori temporanei . ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1404/10 1,1410 DOLLARO/YEN 113,00/02 113,92 EURO/YEN 128,86/92 129,15 EURO/STERLINA 0,8816/20 0,8857 ORO SPOT 1.222,42/2,58 1.219,50 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia