FOREX-Dollaro sale contro euro, cede su yen dopo testimonianza Yellen

NEW YORK, 12 luglio (Reuters) - Euro/dollaro inizialmente volatile durante la testimonianza del governatore della Fed Janet Yellen alla Camera Usa, dai toni complessivamente restrittivi, che portano poi il biglietto verde a stabilizzarsi in lieve apprezzamento. ** Nella sua testimonianza semestrale Yellen ha spiegato che l'economia Usa è sufficientemente forte per assorbire ulteriori e graduali rialzi dei tassi e un lento processo di riduzione dell'ampio portafoglio di bond detenuto dalla banca centrale . ** In scia al'intervento di Yellen l'euro/dollaro ha toccato un minimo intraday a 1,1414, ma il cambio resta comunque non lontano dal picco odierno di 1,1489, il livello più alto da oltre 14 mesi. ** Le parole della Yellen sembrano dunque corroborare l'aspettativa di una nuova mossa restrittiva entro fine 2017, ma il governatore ha anche aggiunto che i tassi di interesse stanno salendo e che non dovranno salire "ancora così tanto" per raggiungere quello che la Fed ritiene il loro livello naturale. ** Il biglietto verde risulta invece in sensibile deprezzamento nei confronti dello yen, con un minimo di seduta toccato sull'intervento del governatore Fed a 112,94, il minimo da circa una settimana. ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1422/25 1,1465 DOLLARO/YEN 113,07/10 113,92 EURO/YEN 129,10/15 130,62 EURO/STERLINA 0,8868/70 0,8923 ORO SPOT 1.222,46/3,02 1.217,31