FOREX-Cautela in attesa inflazione Usa, euro/dlr in lieve rialzo

LONDRA, 14 luglio (Reuters) - Movimenti contenuti sui cambi questa mattina in un mercato valutario che attende i dati del pomeriggio dagli Usa, soprattutto quelli sull'inflazione, da cui si spera di trarre spunti direzionali, almeno di breve, in scia ad eventuali aggiustamenti delle attese sulle strategie Fed. ** A metà mattinata l'euro si muove in lieve apprezzamento sul dollaro, toccando un massimo intraday a 1,1424 e confermandosi in vista del picco da 14 mesi a 1,1489 toccato mercoledì scorso. ** Il dollaro/yen galleggia sul minimo intraday di 113,15, a relativa distanza dal massimo da quattro mesi di 114,49 visto martedì. ** Le attese indicano un'inflazione Usa in arretramento a giugno, all'1,7% tendenziale dall'1,9% di maggio. Tra gli altri dati, in agenda oggi ci sono produzione industriale, vendite al dettaglio e fiducia dei consumatori. ** "Dopo il rialzo dei tassi di giugno, la sensazione è che la Fed guardi con attenzione ai trend dell'inflazione prima di passare a un'ulteriore stretta. Quindi l'attenzione del mercato per questi dati è molto alta e il dollaro potrebbe muoversi ampiamente in qualsiasi direzione" spiega lo strategist di Mizuho Securities Masafumi Yamamoto. ** Il numero uno della Fed di Dallas Kaplan ha affermato ieri di ritenere che l'attuale rallentamento dell'inflazione sia transitorio, ma non esclude che possa invece non esserlo. L'esponente della Fed ha quindi suggerito un approccio cauto verso nuovi rialzi dei tassi, che si basi su ulteriori evidenze della risalita dell'inflazione verso il target del 2%. ** Sul fronte europeo si consolidano le aspettative di una Bce progressivamente meno accomodante: ieri il Wall Street Journal ha scritto che nel meeting del 7 settembre Francoforte potrebbe annunciare un percorso di progressiva riduzione del Qe a partire dall'inizio del 2018 . Un sondaggio Reuters di oggi conferma settembre come probabile data per un annuncio sul futuro del Qe . ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1415/18 1,1395 DOLLARO/YEN 113,23/26 113,27 EURO/YEN 129,24/28 129,09 EURO/STERLINA 0,8806/08 0,8808 ORO SPOT 1.217,97/8,14 1.216,95