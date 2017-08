FOREX-Dlr stabile su euro, sale contro yen su attese banche centrali

NEW YORK, 11 luglio (Reuters) - L'euro/dollaro continua a oscillare attorno quota 1,14, in un mercato che sconta con più convinzione un nuovo rialzo dei tassi Fed entro fine anno, ma che allo stesso tempo prevede anche una Bce dai toni sempre meno accomodanti, che prepara il processo di progressiva rimozione dello stimolo monetario. ** Nell'ultima quindicina di giorni sia il rendimento sui Treasury decennali sia quello sui Bund di pari scadenza sono saliti di 25-30 centesimi. ** Nel corso della seduta l'euro/dollaro si è mosso in una fascia relativamente ristretta, compresa tra 1,1383 e 1,1413, rimanendo in vista del massimo da circa 14 mesi visto due settimane fa a 1,1445. ** Un euro debole, ha detto oggi l'esponente dell'Esecutivo Bce Bonoit Coeuré, non è né un mezzo né un obiettivo della politica di Francoforte, ma solo un suo "effetto collaterale". ** Il consolidamento delle aspettative di una nuova mossa restrittiva da parte della Fed -- specie dopo i dati sul mercato del lavoro Usa di venerdì scorso -- sostengono il biglietto verde nei confronti dello yen. ** Il dollaro/yen si conferma in apprezzamento nella seduta odierna, poco sotto il picco intraday di 114,47, il livello più alto da quattro mesi. ** Stamane il presidente della Fed di San Francisco Williams ha affermato di aspettarsi ancora uno o più rialzi dei tassi entro fine anno e l'avvio entro pochi mesi del processo di riduzione del portafoglio titoli detenuto dalla banca centrale. La recente frenata dell'inflazione, ha spiegato, è transitoria e entro l'anno prossimo è previsto un ritorno verso quota 2%. ** Per domani e dopodomani è attesa la testimonianza semestrale al Congresso Usa del governatore Yellen, prima alla Camera poi al Senato. ORE 15,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1400/04 1,1399 DOLLARO/YEN 114,26/30 114,03 EURO/YEN 130,26/29 129,96 EURO/STERLINA 0,8863/68 0,8847 ORO SPOT 1.212,11/2,88 1.213,95 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia