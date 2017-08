FOREX-Dlr tonico, si consolidano aspettative su rialzo tassi Usa

LONDRA, 11 luglio (Reuters) - Il dollaro conferma una buona intonazione, in un mercato che dopo i 'payroll' di venerdì scorso sembra più convinto della possibilità che la Fed torni ad alzare il costo del denaro entro fine 2017. ** A metà mattinata l'euro/dollaro si riavvicina a quota 1,14, complice il dato migliore delle attese sulla produzione industriale italiana di maggio, risalendo dal minimo intraday di 1,1383 . Il cambio resta comunque distanziato dal massimo da circa 14 mesi visto due settimane fa a 1,1445. ** Il dollaro/yen, salito in seduta fino a 114,47, scambia a sua volta ai massimi da quattro mesi. ** Stamane il presidente della Fed di San Francisco Williams ha affermato di aspettarsi ancora uno o più rialzi dei tassi entro fine anno e l'avvio entro pochi mesi del processo di riduzione del portafoglio titoli detenuto dalla banca centrale. La recente frenata dell'inflazione, ha spiegato, è transitoria ed entro l'anno prossimo è previsto un ritorno verso quota 2%. ** "Il vero tema al momento è quello del rialzo dei rendimenti reali negli Usa" spiega Richard Benson di Millennium Global. ** Nell'ultima quindicina di giorni il tasso sui Treasury decennali è salito di circa 25 centesimi; al contempo una netta correzione verso l'alto ha interessato i redimenti sui governativi europei, sulle attese di una Bce progressivamente meno accomodante nei toni, impegnata a preparare l'avvio della fase di riduzione dello stimolo monetario. ** Per domani e dopodomani è attesa la testimonianza semestrale al Congresso Usa del governatore Yellen, prima alla Camera poi al Senato. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1395/98 1,1399 DOLLARO/YEN 114,28/30 114,03 EURO/YEN 130,22/26 129,96 EURO/STERLINA 0,8832/34 0,8847 ORO SPOT 1.211,00/1,75 1.213,95 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia