FOREX-Euro in lieve calo sotto 1,14 su dlr dopo dati Usa

NEW YORK, 29 giugno (Reuters) - L'euro perde leggermente terreno sul dollaro, portandosi sotto quota 1,14, dopo la diffusione dei dati macro statunitensi con la terza lettura del Pil del primo trimestre risultata migliore delle attese. ** Contestualmente, il dollaro si è spinto oltre il massimo di un mese nei confronti dello yen a 112,84. ** La lettura finale del Pil del periodo gennaio-marzo ha mostrato un incremento di 1,4% a fronte di attese per 1,2% dopo il +1,2% della seconda lettura. ** In particolare, emerge una crescita delle vendite finali del 2,6%, in termini annualizzati (2,2% le attese), un deflattore implicito in rialzo di 1,9% (2,2%), un indice 'pce' in rialzo di 2,4%, perfettamente in linea al consensus, e 2% a livello 'core' (2,1%). ** Negli scambi europei del mattino la divisa unica ha toccato il massimo di 14 mesi contro il biglietto verde nel terzo giorno consecutivo di guadagni. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1395/96 1,1376 DOLLARO/YEN 112,76/78 112,28 EURO/YEN 128,52/53 127,74 EURO/STERLINA 0,8788/93 0,8800 ORO SPOT 1.242,51/2,78 1.248,82