FOREX-Terzo giorno di rialzi per euro che tocca max 14 mesi

LONDRA, 29 giugno (Reuters) - L'euro si porta oltre 1,14 sul dollaro, al massimo di 14 mesi, in un mercato che sembra ignorare i tentativi della Bce di attutire l'interpretazione fatta dai mercati del messaggio del presidente Mario Draghi. Il discorso di Draghi di martedì a Sintra -- giunto tra segnali restrittivi da parte di altre banche centrali -- ha spinto i mercati a credere che la Bce stia preprarando una exit strategy dal suo programma di acquisto titoli. Attorno alle 10,20, l'euro scambia in rialzo dello 0,4% a 1,1416 sul dollaro, dopo essersi spinto brevemente sopra quota 1,1428, massimo dallo scorso giugno. La divisa unica sale dello 0,6% nei confronti dello yen a 128,52 yen. La sterlina guadagna un altro mezzo punto negli scambi del mattino a Londra, fermandosi poco sotto 1,30. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1416/18 1,1376 DOLLARO/YEN 112,56/58 112,28 EURO/YEN 128,52/54 127,74 EURO/STERLINA 0,8800/02 0,8800 ORO SPOT 1.246,05/6,15 1.248,82