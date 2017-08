FOREX-Euro balza su dollaro e yen dopo commenti Draghi su economia e inflazione

NEW YORK, 27 giugno (Reuters) - L'euro si è mosso in deciso rialzo sul dollaro e ha toccato il massimo da oltre un anno nei confronti dello yen dopo i commenti del presidente della Banca centrale europea Mario Draghi. ** Quest'ultimo ha definito in gran parte temporanei i fattori di debolezza dell'inflazione mentre la crescita economica della zona euro procede sopra il trend . ** Parlando in mattinata al forum annuale sull'attività delle banche centrali organizzato dalla Bce a Sintra, in Portogallo, Draghi ha sottolineato come le forze deflazionistiche siano state sostituite da elementi inflattivi, confermando comunque la necessità di mantenere un elevato grado di accomodamento monetario. ** Alle orecchie degli investitori, il tono delle parole di Draghi è apparso meno accomodante di quello utilizzato di recente e compatibile con l'annuncio, probabilmente in autunno, di un percorso di gradule riduzione dello stimolo monetario. ** Intorno alle 14,10 la valuta unica guadagna lo 0,9% a 1,1275 dollari, mentre nelle prime fasi della seduta europea l'euro si muoveva sotto quota 1,12 dollari . La moneta unica sale dello 0,9% anche sullo yen a 126,13, sui massimi da oltre un anno. ** Stabile in area 111,85 il cambio dollaro/yen , in attesa del discorso che la numero uno della Federal Reserve terrà a Londra questa sera. ORE 14,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1276/79 1,1179 DOLLARO/YEN 111,85/88 111,83 EURO/YEN 126,14/18 125,05 EURO/STERLINA 0,8835/38 0,8788 ORO SPOT 1.250,72/0,86 1.243,95 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia