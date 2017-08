FOREX-Cambi poco mossi in attesa inteventi esponenti Bce e Fed

LONDRA, 27 giugno (Reuters) - Andamento poco variato per i principali rapporti di cambio in attesa degli interventi in agenda oggi di esponenti di primo piano della Banca centrale europea e Federal Reserve. ** Mario Draghi parlerà al forum delle banche centrali organizzato dalla stessa Bce a Sintra in Portogallo, in mattinata. Sempre da Sintra interverranno i membri del board Benoit Coeurè e Peter Praet. La numero uno della Fed Janet Yellen parlerà in serata a Londra. ** Intorno alle 9,30 l'euro in marginale rialzo sul dollaro a 1,1190 da 1,1179 dollari della chiusura e in frazionale flessione su yen a 125,00 da 125,05 yen . Il biglietto verde cede leggermente sullo yen a 111,72 da 111,83 della chiusura . ORE 09,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1188/90 1,1179 DOLLARO/YEN 111,72/73 111,83 EURO/YEN 124,99/04 125,05 EURO/STERLINA 0,8789/93 0,8788 ORO SPOT 1.244,73/0,28 1.243,95 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia