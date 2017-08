FOREX-Sterlina ferma, guarda ad avvio colloqui Brexit in clima incertezza

LONDRA, 19 giugno (Reuters) - Stabile sui cross principali la valuta britannica, nell'imminenza della partenza dei colloqui sulla Brexit che si aprono oggi a Bruxelles. ** Ritrova moderatamente la spinta anche il dollaro, di recente penalizzato dalla poco incoraggiante lettura dei dati macro Usa delle ultime due settimane. ** Il biglietto verde attende la testimonianza del presidente della Fed di New York William Dudley. ** Del tutto trascurabile la reazione della sterlina alla notizia da Londra, secondo cui un camioncino avrebbe travolto una folla in uscita dalla moschea della capitale britannica facendo almeno un morto e diversi feriti. ** Per la divisa britannica l'ultimo mese si è contraddistinto per la marcata turbolenza: scivolata al minimo degli ultimi due mesi contro dollaro dopo il voto anticipato, in cui Theresa May ha perso la maggioranza in parlamento, la valuta è tornata a riprendersi con la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di Banca d'Inghilterra, che ha inaspettatamente mostrato ben tre dei consiglieri a favore di una stretta sui tassi a fronte dei 5 propensi a una conferma. ** Considerati gli ultimi sviluppi sul fronte politico interno, con l'indebolimento della posizione dei Tories, i mercati cominciano a scommettere che Londra faccia ulteriori aperture nei confronti della Ue e potrebbe optare per quella che gli addetti ai lavori chiamano 'soft Brexit'. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1193/94 1,1197 DOLLARO/YEN 111,11/13 110,83 EURO/YEN 124,37/41 124,03 EURO/STERLINA 0,8743/45 0,8755 ORO SPOT 1.250,03/0,18 1.253,13 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia