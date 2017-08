FOREX-Dlr sopra minimi pre Fed su euro, sale su yen dopo Banca Giappone

NEW YORK, 16 giugno (Reuters) - Il dollaro continua a beneficiare del momento favorevole seguito al meeting Fed chiuso mercoledì, allontanadosi dai recenti minimi sull'euro e salendo al massimi da due settimane sullo yen, quest'ultimo appesantito dalla conferma di una linea ultra accomodante da parte della Banca del Giappone. ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro torna a salire leggermente, vicino al massimo intraday di 1,1183, dopo essere scivolato in mattinata fino a 1,1139; il cambio si tiene comunque a debita distanza dal massimo da sette mesi di 1,1296 toccato mercoledì prima della conclusione della riunione del Fomc. ** In mattinata i dati finali sull'inflazione di maggio della zona euro hanno confermato un tendenziale in calo a 1,4% da 1,9% di aprile. Confermato anche il dato al netto delle componenti alimentari ed energia a 1% contro attese per una revisione al ribasso, a 0,9%. ** Il dollaro scambia vicino al massimo di seduta nei confronti dello yen registrato a fine mattinata a 111,41, con un appezzamento di circa mezzo punto percentuale; si tratta del livello più alto dal 2 giugno. ** Stamane Banca del Giappone ha lasciato invariata la propria politica monetaria, migliorando però la valutazione su consumi privati e crescita dell'economia internazionale . Tuttavia in conferenza stampa il governatore Kuroda ha precisato che la banca centrale giapponese non ha fretta di accodarsi alla Fed nell'avvio del processo di riduzione dello stimolo monetario . ** Mercoledì sera Fed ha alzato il costo del denaro e annunciato l'avvio della riduzione del proprio portafoglio asset; la banca centrale Usa prevede inoltre un nuovo intervento restrittivo entro fine 2017, ma dati economi recenti non brillantissimi e le difficoltà interne del presidente Usa Trump alimentato qualche dubbio tra gli investitori. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1179/81 1,1143 DOLLARO/YEN 111,14/18 110,91 EURO/YEN 124,26/31 123,63 EURO/STERLINA 0,8744/45 0,8737 ORO SPOT 1.255,63/6,13 1.253,50 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia