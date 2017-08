FOREX-Yen ancora in rialzo su timori geopolitici e voto Francia

NEW YORK, 11 aprile (Reuters) - Prosegue l'apprezzamento dello yen mentre gli investitori sono a caccia di beni-rifugio preoccupati per un possibile intervento americano in Siria e Nord Corea e per l'incerto esito delle elezioni presidenziali in Francia. ** Le possibilità di una qualche azione militare statunitense in Corea del Nord, in risposta ai test militari di Pyongyang, sono aumentate dopo l'attacco missilitico di Washington in Siria della scorsa settimana. ** Abbiamo assistito a un rafforzamento dello yen che riflette il disagio del mercato di fronte all'acuirsi dei rischi geopolitici in particolare in Siria e in Corea del Nord", spiega Valentin Marinov, responsabile stragia valutaria di Credit Agricole a Londra. ** Lo yen ha toccato il massimo di quattro mesi nei confronti dell'euro con gli investitori preoccupati anche per l'incertezza sull'esito delle Presienziali francesi. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0612/13 1,0593 DOLLARO/YEN 110,45/51 110,93 EURO/YEN 117,23/28 117,52 EURO/STERLINA 0,8531/32 0,8537 ORO SPOT 1.259,81/9,90 1.254,23 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia