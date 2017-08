FOREX-Yen si apprezza su timori Siria, Corea e voto Francia, a max 4 mesi su euro

LONDRA, 11 aprile (Reuters) - Lo yen si apprezza nei confronti delle principali valute, toccando nei confronti dell'euro il massimo di quattro mesi a 116,98 e ampliando i guadagni anche nei confronti del dollaro, sostenuto dalla richiesta di beni-rifugio innescata dalle tensioni geopolitiche in Siria e Corea del Nord principalmente. ** Negli scambi europei della mattinata, la divisa nipponica sale dello 0,2% sull'euro e dello 0,3% nei confronti del biglietto verde. ** "Il rally del dollaro dell'ultima settimana potrebbe essere stato un po' esagerato alla luce degli attuali rischi politici", spiega da Francoforte Thu Lan Nguyen, analista valutario di Commerzbank. ** Cina e Corea del Sud hanno acconsentito ieri a imporre sanzioni più severe nei confronti della Corea del Nord in caso di nuovi test missilistici, secondo quanto riferito da un alto funzionario di Seul. ** "Il mercato è diventato più cauto sulle politiche Usa ed è più attento ai rischi", spiega Harumi Taguchi, economista di His Markit a Tokyo. ** Ad accrescere il clima di avversione al rischio anche la maggior incertezza sul fronte delle elezioni francesi, in cui il candidato di sinistra Jean Luc Melenchon sta aumentando i propri consensi. ** Secondo i sondaggi, la candidata del Front National Marine Le Pen e l'outsider Emmanuel Macron saranno testa a testa al primo turno del 23 aprile mentre Macron dovrebbe aggiudicarsi il ballottaggio del 7 maggio. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0602/05 1,0593 DOLLARO/YEN 110,66/68 110,93 EURO/YEN 117,31/37 117,52 EURO/STERLINA 0,8526/30 0,8537 ORO SPOT 1.257,04/7,15 1.254,23 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia