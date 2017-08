FOREX-Dlr scende a minimi seduta su euro e yen dopo dati sussidi Usa

NEW YORK, 23 febbraio (Reuters) - L'euro sale ai massimi di giornata sul dollaro dopo il dato, leggermente peggiore delle attese, sui sussidi di disoccupazione negli Usa, che ha dato maggiore dinamismo alla seduta, fino a quel momento sostanzialmente piatta. ** Le richieste di sussidi di disoccupazione sono aumentate la settimana scorsa a 244.000 dalle 238.000 di quella precedente; le attese erano per un incremento più contenuto, a 241.000. Inoltre l'indice sull'attività nazionale negli Usa è sceso in gennaio a -0,05 da 0,14 del mese precedente. ** A seguito della pubblicazione dei dati l'euro/dollaro è salito fino 1,0585, dopo una mattinata in cui le oscillazioni sono rimaste comprese entro pochi decimi di punto. Ieri il cambio era sceso al minimo da un mese e mezzo a 1,0494. ** Il dollaro/yen è sceso a sua volta al minimo intraday di 112,66 a seguito dei dati sui sussidi di disoccupazione, portandosi sotto quota 112,91 toccata ieri dopo la pubblicazione delle minute dell'ultimo meeting Fed, che già avevano riportato una maggiore cautela sul biglietto verde. ** Dai verbali emerge che la maggioranza degli esponenti del Fomc concorda nel ritenere appropriato un nuovo rialzo dei tassi "abbastanza presto" qualora i dati su mercato del lavoro e inflazione escano in linea con le aspettative. Ma i toni non sono stati giudicati sufficientemente decisi per alimentare ulteriori aspettative di un intervento restrittivo già a marzo, che gli investitori sono tornati a considerare negli ultimi giorni. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0581/84 1,0555 DOLLARO/YEN 112,75/76 113,27 EURO/YEN 119,26/31 119,61 EURO/STERLINA 0,8460/61 0,8483 ORO SPOT 1.247,09/7,23 1.237,31 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia