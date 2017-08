FOREX-Dlr si apprezza su euro e yen, salgono attese rialzo Fed a marzo

LONDRA, 21 febbraio (Reuters) - Dollaro in apprezzamento, sostenuto dal rialzo dei rendimenti sui Treasuries, che tornano a trattare dopo la seduta festiva di ieri negli Usa. ** Alla base del movimento c'è il rafforzamento delle attese per un rialzo dei tassi da parte della Fed già a marzo, alla luce del buon andamento degli ultimi dati macro giunti dagli Stati Uniti. ** A metà mattinata l'euro/dollaro cede circa mezzo punto percentuale toccando un minimo intraday a 1,0543, nonostante le indicazioni di forza giunte dai Pmi preliminari di febbraio di Francia, Germania e zona euro . ** Il cambio dollaro/yen scambia a sua volta poco sotto il massimo intraday toccato a 113,70 nella prima mattinata. ** "La mia sensazione (...) è che il dollaro abbia ora basi più solide" spiega lo strategist di Bank of New York Mellon Neil Mellor. "I fondamentali sono nuovamente tornati ad attrarre una fetta più consistente dell'attenzione (...). La grande domanda è se la situazione rimarrà così". ** In tale ottica il mercato attende la pubblicazione delle minute dell'ultimo meeting della Fed -- in agenda domani -- alla ricerca di eventuali indizi più espliciti di nuove mosse sui tassi in tempi brevi. ** Intervenendo nella notte da Singapore, il presidente della Fed di Cleveland Loretta Mester ha parlato di "basi solide" per l'economia Usa, aggiungendo che si sentirebbe "a proprio agio" ad alzare i tassi in questo momento, qualora la performance economica del Paese si confermasse agli attuali livelli. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0545/50 1,0609 DOLLARO/YEN 113,61/64 113,07 EURO/YEN 119,80/85 119,99 EURO/STERLINA 0,8489/91 0,8513 ORO SPOT 1.230,68/0,79 1.238,00 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia