FOREX-Dollaro a max 5 settimane su euro e max 2 settimane su yen dopo dati Usa

NEW YORK, 15 febbraio (Reuters) - Il dollaro estende i guadagni dopo i dati Usa su inflazione e vendite al dettaglio, arrivando a toccare il massimo di due settimane sullo yen e il picco di 5 settimane sull'euro. ** Attorno alle 14,50, il cambio euro/dollaro vale 1,0528 in calo di 0,46%, mentre il cross dollaro/yen vale 114,87 in rialzo di 0,56%. ** Alla stessa ora, l'indice del dollaro nei confronti di un paniere di divise sale al massimo di un mese. ** Relativi a gennaio i dati Usa sull'inflazione hanno registrato il più consistente incremento in circa quattro anni sulla scia della maggior spesa delle famiglie per benzina e altri beni. In particolare, l'indice dei prezzi al consumo ha visto un balzo di 0,6% dopo un +0,3% a dicembre, nel maggior incremento dal febbraio 2013. A perimetro annuo, i prezzi al consumo hanno visto un aumento di 2,5%, il maggiore dal marzo 2012. In entrambi i casi le letture hanno superato le attese. ** Oltre le previsioni anche le vendite che permettono di supporre che una robusta domanda interna possa fare da traino per la crescita nel primo trimestre. A gennaio le vendite al dettaglio hanno registrato un incremento di 0,4% (a fronte di attese per 0,1%) dopo che il dato di dicembre è stato rivisto al rialzo a 1% rispetto al precedente 0,6%. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0528/30 1,0577 DOLLARO/YEN 114,87/90 114,25 EURO/YEN 120,96/00 120,81 EURO/STERLINA 0,8496/99 0,8480 ORO SPOT 1.218,13/29 1.228,20