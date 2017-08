FOREX-Dollaro cede su dimissioni Flynn in attesa audizione Yellen

NEW YORK, 14 febbraio (Reuters) - Dollaro in flessione sulle principali controparti, in attesa dell'audizione semestrale alla commissione bancaria del Senato della numero uno di Federal Reserve Janet Yellen, che potrebbe offrire indicazioni sui tempi delle prossime strette sul costo del denaro. ** Ad appesantire il biglietto verde, le dimissioni del consigliere per la sicurezza nazionale Usa Micheal Flynn, per presunti contatti con la Russia prima dell'insediamento del presidente Donald Trump, in cui avrebbe discusso della possibilità di rimozione delle sanzioni nei confronti di Mosca. ** Intorno alle 14,40 il biglietto verde scivola a 113,33 yen da 113,73 della chiusura ; valuta Usa in calo anche sull'euro, che sale a 1,0614 da 1,0597 ; euro in calo su yen a 120,29 da 120,52 . ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0614/16 1,0597 DOLLARO/YEN 113,47/50 113,73 EURO/YEN 120,29/33 120,52 EURO/STERLINA 0,8510/15 0,8473 ORO SPOT 1.233,33/3,76 1.225,06 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia