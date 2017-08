FOREX-Cambi poco variati su dati Usa, operatori vedono nuovi rialzi dlr

NEW YORK, 2 dicembre (Reuters) - I dati sul mercato del lavoro Usa portano qualche limitata oscillazione sui cambi ma di fatto nessuna variazione sostanziale, con il dollaro che continua a scontare qualche presa di profitto dai massimi recenti. ** L'economia Usa ha creato in novembre 178.000 nuovi posti non agricoli, a fronte dei 175.000 attesi, ma con una revisione al ribasso netta di 2.000 unità sui dati di ottobre e settembre. Il tasso di disoccupazione scende al 4,6% dal 4,9%. ** Secondo gli operatori i dati odierni confermano naturalmente l'aspettative di un intervento restrittivo della Fed nel meeting di questo mese, ma la revisione sui mesi precedenti potrebbe suggerire un atteggiamento più cauto da parte della banca centrale per quel che riguardo le mosse del 2017. ** L'euro/dollaro risale leggermente dopo la pubblicazione dei 'payroll', pur mantenendosi sotto il massimo intraday di 1,0689, salvo poi registrare un nuovo minimo di giornata a 1,0626. ** Il biglietto verde scende invece a un nuovo minimo di seduta sullo yen a seguito dei dati Usa, a 113,49, per poi riportarsi a 114; ieri il cambio toccava un massimo da nove mesi e mezzo a 114,83. ** Il 'dollar index', che mette in relazione il biglietto verde a un paniere delle principali divise internazionali, annulla la lieve flessione della mattinata riportandosi in area 101. La settimana scorsa l'indice era salito al massimo da 13 anni e mezzo di 102,05. ** Gli operatori vedono comunque il dollaro ancora ben inserito in un trend di forza, accompagnato anche dalla salita dei rendimenti sui Treasury, ai massimi da circa un anno e mezzo grazie al rafforzamento dalle aspettative di inflazione, alimentate dall'aumento dei prezzi petroliferi e dall'attesa delle politiche economiche dell'amministrazione Trump. ** Sul fronte euro incombe peraltro la variabile del referendum italiano di domenica. Il mercato risulta già posizionato su una vittoria del 'no', si sottolinea, ma l'incerto quadro politico che ne seguirebbe potrebbe pesare ulteriormente sulla valuta unica. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0635/38 1,0660 DOLLARO/YEN 113,81/85 114,08 EURO/YEN 121,31/32 121,58 EURO/STERLINA 0,8421/24 0,8469 ORO SPOT 1.171,91/2,68 1.170,91 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia