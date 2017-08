FOREX-Euro sotto pressione per referendum, dollaro recupera parte calo

LONDRA, 29 novembre (Reuters) - In attesa dei dati macro Usa in agenda oggi, il dollaro ha recuperato parte delle perdite, pur non ritoccando i recenti massimi. A pesare sull'euro è ancora il nervosismo legato al referendum italiano. ** I timori sul comparto bancario italiano sono montati in vista del referendum costituzionale del 4 dicembre che potrebbe scalzare il governo Renzi. Ieri il presidente del consiglio ha detto che dopo il voto un esecutivo ci sarà comunque, senza escludere né governi tecnici né politici. ** "Renzi non è obbligato a lasciare, ma ha detto che intende farslo se perde, questo ha pesato sull'euro" ha detto Ayako Sera, economista di Sumitomo Mitsui Trust. ** Rispondendo a un articolo del Financial Times, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha affermato che il rischio che una serie di banche italiane possa fallire in caso di una vittoria del 'no' alla consultazione popolare riguarda casi noti e diversi tra loro, trattati pertanto con prospettive diverse. ** L'appetito di rischio resta piuttosto contenuto anche in vista del meeting ufficiale Opec di domani a Vienna, con i prezzi del greggio che mantengono una marcata volatilità per via del mancato accordo fra i membri sui tagli alla produzione. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0591/94 1,0613 DOLLARO/YEN 112,62/66 111,92 EURO/YEN 119,27/31 118,81 EURO/STERLINA 0,8523/28 0,8536 ORO SPOT 1.187,71/8,41 1.193,38 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia