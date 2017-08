FOREX-Dollaro risale dopo prese di profitto, resta sotto picco da 2003

NEW YORK, 22 novembre (Reuters) - Il dollaro riprende quota dopo le prese di profitto registrate in Asia e nella prima parte della seduta europea, riavvicinandosi al picco da 13 anni e mezzo segnato la settimana scorsa. ** Il rally del biglietto verde è stato innescato due settimane fa dalla vittoria di Donald Trump alle presidenziali. ** Il programma economico del presidente eletto si basa su un aumento della spesa pubblica per infrastrutture e tagli alle tasse, portando di conseguenza gli investitori a rivedere verso l'alto le attese d'inflazione, proprio mentre Federal Reserve si prepara a ritoccare verso l'alto il costo del denaro. ** In mattinata il movimento rialzista sembrava essersi affievolito per effetto della risalita dei prezzi delle materie prime -- che ha avvantaggiato le valute, come quella australiana, più legate all'andamento delle commodities -- salvo poi riprendere ma senza particolare forza, vista la festività del Ringraziamento che cade dopodomani. ** Ad alimentare un alleggerimento delle posizioni sul biglietto verde nelle contrattazioni asiatiche anche il sisma da 7,4 gradi e il conseguente tsunami nel nord del Giappone, che ha provocato vendite d'impulso sul dollaro da parte degli investitori in cerca di rifugio sullo yen. ** Intorno alle 14,20 l'indice del biglietto verde sulle sei principali controparti valutarie cede lo 0,04% a 101,00, dopo aver toccato la settimana scorsa il picco da aprile 2003 a 101,48 e un minimo intraday oggi a 100,65. ** La valuta Usa sale di 0,145% su yen a 110,93, dopo il picco da sei mesi a 111,36 yen segnato ieri. Il dollaro recupera leggermente anche sull'euro, che scende a 1,0616 1,0627 della chiusura, tenendosi oltre il minimo da 11 mesi a 1,0569 dollari segnato venerdì scorso. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0613/14 1,0627 DOLLARO/YEN 110,97/1,00 110,79 EURO/YEN 117,77/81 117,77 EURO/STERLINA 0,8546/49 0,8503 ORO SPOT 1.214,79/93 1.218,36 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia