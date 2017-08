FOREX-Indice dollaro ritraccia da massimo 13 anni e 1/2, poi rimonta

NEW YORK, 18 novembre (Reuters) - ** Andamento in altalena per la valuta Usa. Dopo aver aggiornato i suoi massimi da quasi 14 anni, l'indice del dollaro ha ritracciato insieme al rendimento dei titoli del Tesoro Usa, per poi segnare una parziale rimonta. ** A guidare il precedente rialzo avevano concorso le parole della presidente della Fed Janet Yellen, che ieri ha dato un forte segnale per una imminente stretta monetaria Usa. ** Attorno alle 15,05 l'indice del dollaro contro un paniere di valute vede un rialzo di 0,25% a 101,15 dopo aver toccato un massimo di periodo a 101,37 e un minimo di seduta a 100,83. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0609/12 1,0625 DOLLARO/YEN 110,28/32 110,08 EURO/YEN 117,02/07 116,97 EURO/STERLINA 0,8597/99 0,8555 ORO SPOT 1.210,61/1,68 1.216,01 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia