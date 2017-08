FOREX-Dollaro chiude due migliori settimane contro yen da 1988

LONDRA, 18 novembre (Reuters) - Il dollaro è sui massimi dal 2003 contro un paniere di valute con la vittoria elettorale di Donald Trump che sta spingendo la valuta Usa alla sua migliore performance contro lo yen da quasi 30 anni. Sostengono il dollaro anche le parole della presidente Fed Janet Yellen, che ieri ha dato un forte segnale per il rialzo dei tassi Usa a dicembre. * Il dollaro nella seduta odierna è salito di un altro 0,8% contro yen raggiungendo il massimo da sei mesi a 110,925. In due setimane il rialzo è stato del 7,5%, la seconda migliore performance da quando è stato introdotto il regime dei cambi flessibili. * "Stiamo assistendo a un ampio spostamento di investimenti verso gli Usa", commenta Richard Cochinos, strategist-responsabile per le valute del G10. "Ci sono attese di tagli di tasse il prossimo anno e quindi anche l'idea di che genere di spinta fiscale stiamo per avere". * Lo yuan cinese, sulla via del maggior calo annuo dal 1994, ha toccato il minimo da otto anni. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0604/08 1,0625 DOLLARO/YEN 110,55/58 110,08 EURO/YEN 117,23/27 116,97 EURO/STERLINA 0,8528/33 0,8555 ORO SPOT 1.205,81/6,58 1.216,01 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia