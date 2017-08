FOREX-Dollaro rallenta rally dopo picco da 11 mesi in scia a rialzo tassi bond

NEW YORK, 14 novembre (Reuters) - Prosegue -- anche se in rallentamento rispetto a quanto osservato stamane -- la fase rialzista del biglietto verde, salito ai massimi da 11 mesi sulle principali controparti, in scia al movimento verso l'alto dei tassi dei Treasuries Usa. ** A guidare il mercato è il riposizionamento verso l'alto delle prospettive d'inflazione a seguito della vittoria alle presidenziali Usa di Donald Trump. ** Quest'ultimo è fautore di una politica protezionista e improntata alla spesa per il rinnovamento delle infrastrutture, che potrebbe surriscaldare i prezzi, mentre resta sul tavolo un ritocco verso l'alto del costo del denaro da parte di Federal Reserve il mese prossimo. ** L'indice del dollaro, che ne traccia l'andamento sulle sei principali controparti valutarie, in mattinata ha sfondato quota 100 per la prima volta in 11 mesi. Intorno alle 14, sale dello 0,7% a quota 99,723. ** In particolare, il biglietto verde sale dello 0,8% sull'euro, che scivola a 1,0771 da 1,0850 dollari della chiusura di venerdì, dopo aver toccato il minimo di quest'anno a 1,0711 dollari. La valuta Usa avanza di oltre un punto percentuale sullo yen a 107,92 da 106,67 di venerdì. ORE 14,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0771/74 1,0850 DOLLARO/YEN 107,90/94 106,67 EURO/YEN 116,22/28 115,83 EURO/STERLINA 0,8601/04 0,8622 ORO SPOT 1.223,00/3,50 1.225,72 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia