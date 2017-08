FOREX-Dlr sale in scia a tassi Treasury, rientrano timori su Trump

NEW YORK, 10 novembre (Reuters) - Le aspettative di un aumento dell'inflazione sotto la nuova presidenza Trump trascinano al rialzo i tassi sui governativi americani e con essi il dollaro, che si porta ai massimi da circa due settimane sull'euro e da tre mesi e mezzo sullo yen. ** Nonostante l'incertezza sulle linee d'azione della nuova amministrazione Usa, gli operatori ritengono probabile un mix di politiche fiscali espansive e protezionistiche, favorevoli ai salari quindi potenzialmente inflazionistiche. ** Dopo una prima reazione al voto di ieri improntata all'incertezza, i Treasury hanno imboccato un trend di discesa che ha rapidamente riportato in alto i rendimenti, con quello decennale ai massimi da inizio anno. ** Le aspettative di inflazione a lungo termine per gli Usa, misurate dall'indice forward breakeven a cinque anni, viaggiano sui massimi da luglio dell'anno scorso. ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tratta in area 1,09, dopo essere sceso fino a 1,0869, ai minimi da fine ottobre; ieri nell'immediato dopo-voto il cambio era balzato a 1,1299, massimo dall'8 settembre. ** Il dollaro/yen si è a sua volta portato ai massimi da fine luglio, sfiorando quota 107, dopo essere scivolato ieri fino a 101,20. ** "Il dollaro sta riprendendo terreno rispetto a ieri, l'incertezza del mercato è stata calmata dal tono più presidenziale adottato da Trump nel discorso della vittoria" commenta l'analista di Caxton FX Alexandra Russell-Oliver. ** I toni più conciliatori di Trump, dopo le intemperanze della campagna elettorale, sembrano peraltro sostenere le attese per un rialzo dei tassi Usa nel meeting Fed dicembre, che alcuni operatori avevano rimesso in discussione di fronte al risultato a sorpresa delle elezioni. ** Circa l'85% degli analisti e operatori interpellati ieri in un sondaggio Reuters ritiene che la Fed non cambierà la propria strategia, confermando dunque l'attesa per un rialzo dei tassi a dicembre. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0895/97 1,0909 DOLLARO/YEN 106,68/71 105,65 EURO/YEN 116,26/30 115,25 EURO/STERLINA 0,8760/63 0,8791 ORO SPOT 1.275,40/5,60 1.277,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia