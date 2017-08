FOREX-Dollaro crolla, yen e franco in rialzo, Trump agita mercati

NEW YORK, 2 novembre (Reuters) - Il dollaro precipita contro yen e franco svizzero sull'avversione al rischio innescata dalla rimonta del candidato repubblicano alla presidenza Usa Donald Trump nei sondaggi, alcuni dei quali lo mostrano in vantaggio sull'avversaria Hillary Clinton. ** "La rimonta di Donald Trump nei sondaggi così vicino al giorno del voto ha gravemente irritato gli investitori" dice Craig Erlam, analista a Oanda. "E' chiaro da un po' ormai che i mercati preferirebbero di gran lunga la stabilità che una vittoria di Clinton porterebbe all'economia Usa e la reazione vista nelle ultime 24 ore circa al cambiamento dei sondaggi lo conferma significativamente". ** L'euro ha toccato il massimo delle tre settimane sul dollaro a 1,1102 e il dollaro/yen si è spinto a un minimo di oltre un mese a 103,10. Contro il franco svizzero il dollaro vale 0,9718/22 da 0,9752 di ieri in chiusura. ** Resta l'attesa della Fed in giornata e del dato chiave sull'occupazione venerdì prossimo, ma al momento il nervosismo legato alle elezioni prevale sui fondamentali economici. ** Si chiude stasera la riunione di politica monetaria di due giorni della Fed. Secondo recenti sondaggi un rialzo dei tassi dall'attuale 0,25-0,50% è atteso solo a dicembre. Il mercato del lavoro sembra infatti abbastanza solido da spingere il Fomc a una stretta monetaria in occasione della riunione del mese prossimo. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1091/92 1,1053 DOLLARO/YEN 103,29/32 104,12 EURO/YEN 114,54/59 115,12 EURO/STERLINA 0,9026/27 0,9027 ORO SPOT 1.300,15/0,48 1.287,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia