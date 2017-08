FOREX-Dollaro rimbalza da calo causato da dubbi vittoria Clinton

LONDRA, 31 ottobre (Reuters) - Il dollaro rimbalza dopo il recente declino che ha fatto seguito al ritorno sotto i riflettori dell'uso privato delle email da parte della candidata democratica alla presidenza Hillary Clinton. ** A determinare la debolezza della valuta Usa un ventilato testa a testa fra i due candidati alle imminenti elezioni, che aveva spinto dollaro ad abbandonare il massimo di circa nove mesi toccato di recente a 99,119. ** "La questione Clinton ha ovviamente avuto un impatto" dice Richard Benson, di Millennium Global. "I sondaggi adesso sono a grandi linee 50-50, ma le probabilità sono ancora in larga parte a favore di Clinton, data la distribuzione dei voti (per Stato). Il punto è se la gente deciderà di ridurre il rischio in vista delle elezioni". ** Attorno alle 10,00 l'indice del dollaro vale 98,543 con un rialzo di 0,2%. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0950/01 1,0983 DOLLARO/YEN 104,93/98 104,69 EURO/YEN 114,92/96 115,03 EURO/STERLINA 0,8991/93 0,9012 ORO SPOT 1.274,21/4,38 1.275,91 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia