FOREX-Dollaro forte su scommesse tassi Fed, vittoria Clinton a elezioni

NEW YORK, 24 ottobre (Reuters) - Dollaro ancora forte sulla scia delle crescenti aspettative che la Fed possa portare a termine un rialzo dei tassi di interesse entro l'anno e sulla prospettiva che i Democratici possano vincere la corsa alla Casa Bianca. ** Sul fronte tassi di interesse Usa, spinte a sostegno del biglietto verde sono giunte dalle dichiarazioni di alcuni esponenti della Fed la scorsa settimana. ** Secondo gli analisti, il dollaro trae beneficio anche dai sondaggi in vista delle Presidenziali Usa che danno Hillay Clinton in vantaggio sullo sfidante Donald Trump. ** "Se c'è maggior fiducia che Clinton vinca le elezioni, c'è maggior fiducia che la Fed alzi i tassi a dicembre", ragiona uno strategist valutario da Londra. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0895/96 1,0882 DOLLARO/YEN 103,94/97 103,80 EURO/YEN 113,24/28 112,98 EURO/STERLINA 0,8902/05 0,8892 ORO SPOT 1.271,18/43 1.266,25