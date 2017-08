FOREX-Indice dlr a max 9 mesi su aumento possibilità rialzo tassi Fed, vittoria Clinton

LONDRA, 24 ottobre (Reuters) - Il dollaro ha toccato un massimo di nove mesi contro un paniere di valute spinto dalle attese che la Federal Reserve alzi i tassi di interesse entro l'anno e dal calo nei sondaggi di Donald Trump in vista delle Presidenziali dei primi di novembre. ** Dopo tre settimane consecutive di guadagni, l'indice sul biglietto verde ha toccato 98,846, massimo dal febbraio. ** Venerdì scorso, il presidente della Fed di San Francisco John Williams ha detto che "è appropriato tornare a un graduale incremento dei tassi, preferibilmente prima che dopo". ** Le dichiarazioni di Williams si vanno ad aggiungere a quelle di altri esponenti dell'istituto centrale Usa tra cui il presidente della Fed di New York William Dudley e del vice presidente Stanley Fischer, che hanno fatto lievitare le probabilità di un aumento dei tassi entro l'anno al 70% circa, secondo Cme FedWatch. ** Ma a sostenere il dollaro anche gli ultimi sondaggi sulle Presidenziali Usa che vedono come favorita la canditata democratica Hillary Clinton sul repubblicano Donald Trump. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0881/83 1,0882 DOLLARO/YEN 103,87/90 103,80 EURO/YEN 113,01/04 112,98 EURO/STERLINA 0,8895/98 0,8892 ORO SPOT 1.265,21/98 1.266,25 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia