FOREX-Dlr forte, mercato consolida attese rialzo tassi Fed dicembre

LONDRA, 27 ottobre (Reuters) - Si conferma in posizioni di forza il dollaro -- poco sotto i massimi da sette mesi e mezzo sull'euro e da tre mesi sullo yen -- in scia al rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato Usa e, più in generale, al consolidarsi delle attese per un intervento restrittivo della Fed entro fine anno. ** A metà mattinata l'euro/dollaro tratta in area 1,09, a circa mezza figura di distanza da minimo di 1,0851 toccato martedì. ** Il dollaro/yen scambia in prossimità del massimo di seduta di 104,69, a un passo dal picco di 104,88 registrato, anche in questo caso, martedì scorso. ** A quanto emerge dalle quotazioni dei futures, il mercato prezza al momento una probabilità del 74% di un rialzo del costo del denaro negli Usa nel meeting di dicembre, aspettativa consolidata dagli ultimi interventi di esponenti della Fed, tutti di segno complessivamente restrittivo. ** Parallelamente i rendimenti sui Treasury Usa sono risaliti sopra quota 1,80%, sui massimi da cinque mesi. ** "Si osserva un rinnovato aumento delle attese di un rialzo dei tassi da parte della Fed, che si andrà probabilmente a intensificare man mano che ci avviciniamo al meeting di novembre, della settimana prossima", spiega Valentin Marinov di Credit Agricole. "Si guarderà ad un'indicazione esplicita nel comunicato sul fatto che i tassi saliranno in dicembre". ** Anche la sterlina torna a cedere posizioni sul dollaro , -0,3% circa questa mattina, poco sopra quota 1,22; il cambio tiene comunque a distanza il minimo da oltre due settimane visto martedì a 1,2082. ORE 9,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0911/12 1,0907 DOLLARO/YEN 104,58/61 104,46 EURO/YEN 114,11/14 113,94 EURO/STERLINA 0,8936/39 0,8905 ORO SPOT 1.269,07/9,20 1.266,61 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia