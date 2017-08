FOREX-Dollaro amplia perdite dopo dati prezzi al consumo Usa

NEW YORK, 18 ottobre (Reuters) - Il dollaro amplia il proprio calo dopo la diffusione dei dati sui prezzi al consumo statunitensi. ** Relativi a settembre, i prezzi al consumo hanno mostrato un incremento dello 0,3% su mese e dell'1,5% su anno, esattamente come previsto dal consensus Reuters. ** In precedenza il biglietto verde era già in calo ricalcando l'andamento dei tassi dei Treasuries in discesa dopo la pausa sulle vendite sull'obbligazionario. ** La sterlina intanto balza di quasi l'1% in scambi piuttosto volatili dopo che l'avvocato del governo britannico ha detto che il Parlamento "molto probabilmente" dovrà ratificare qualunque accordo per traghettare la Gran Bretagna fuori dall'Unione europea e dopo i dati sull'inflazione migliori delle attese. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1004/05 1,0997 DOLLARO/YEN 103,90/94 103,89 EURO/YEN 114,34/38 114,22 EURO/STERLINA 0,8952/56 0,9027 ORO SPOT 1.262,16/2,48 1.255,60 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia