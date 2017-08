FOREX-Dollaro si allontana da max 7 mesi su stop vendite obbligazionario

LONDRA, 18 ottobre (Reuters) - Il dollaro si allontana dal massimo di sette mesi nei confronti di un paniere di valute, dopo il calo dei tassi dei Treasury in seguito a una pausa nelle vendite sull'obbligazionario. ** Da fine settembre, il biglietto verde si è apprezzato di circa il 3%, riflettendo il rialzo nei rendimenti del benchmark Usa a un massimo di quattro mesi oltre l'1,8%, sulle crescenti aspettative che la Federal Reserve alzi i tassi di interesse entro fine anno. ** Dopo aver toccato il massimo da marzo, l'indice sul dollaro ha ceduto lo 0,2% a 97,711, dopo il calo dei rendimenti nei Treasury. "Abbiamo visto il dollaro apprezzarsi parecchio nelle scorse settimane pertanto credo che si tratti di prese di profitto", spiega lo strategist valutario di Hsbc Dominic Bunning, da Londra. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1013/15 1,0997 DOLLARO/YEN 103,95/98 103,89 EURO/YEN 114,48/55 114,22 EURO/STERLINA 0,8997/99 0,9027 ORO SPOT 1.261,81/1,92 1.255,60 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia