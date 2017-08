FOREX-Euro stabile sotto 1,10 dollari in attesa meeting Bce

LONDRA, 17 ottobre (Reuters) - L'euro si è stabilizzato in vista della riunione Bce di giovedì, mentre il dollaro ha segnato contro un paniere di valute il miglior rialzo delle due settimane, registrando un +2,5% dall'inizio di ottobre. ** Ci si aspetta che la Bce annunci un'estensione del Qe oltre marzo dell'anno prossimo, ma ci sono speculazioni che, come altre banche centrali, la Bce stia almeno iniziando a mettere in discussione la saggezza di un allentamento monetario prolungato che metta l'euro persistentemente sotto pressione. ** "Dovranno ancora annunciare una politica accomodante per l'anno prossimo, ma sembra che credano anche che la necessità di una politica ancora più accomodante stia sfumando" dice Richard Cochinos, strategist di Citi. "Questo lascia l'euro positivo sui cross (non col dollaro)". ** L'indice del dollaro si è spinto al massimo dei 7 mesi sulle rinnovate attese di un rialzo dei tassi a dicembre da parte della Fed sulla scia dei buoni dati Usa, mentre l'euro/dollaro ha registrato il minimo dei 3 mesi. Attorno alle 10,40 l'indice della valuta Usa vale 98,044 con un rialzo dello 0,02% dopo un massimo a 98,169. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0984/85 1,0969 DOLLARO/YEN 104,14/19 104,18 EURO/YEN 114,40/44 114,23 EURO/STERLINA 0,9025/27 0,9001 ORO SPOT 1.252,40/2,60 1.250,05 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia