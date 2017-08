FOREX-Euro/dlr a minimi da 7 mesi su messaggio accomodante Bce

LONDRA, 21 ottobre (Reuters) - L'euro viaggia sui minimi da sette mesi nei confronti del dollaro, in scia alle indicazioni complessivamente accomodanti emerse ieri dalla riunione della Bce. ** In conferenza stampa il presidente della banca centrale Mario Draghi ha sottolineato che al momento il Consiglio non ha discusso né ipotesi di allungamento né di progressiva rimozione del programma di Qe. ** Le parole di Draghi stemperano i timori di un prossimo esaurimento del ciclo ultra espansivo di politica monetaria e sostanzialmente supportano l'aspettativa di un'estensione temporale del Qe, che potrebbe essere annunciata nel meeting di dicembre. ** L'euro/dollaro estende la flessione di ieri, con un minino intraday oggi a 1,0891, il livello più basso dallo scorso 10 marzo. La valuta unica risulta in calo anche nei confronti dello yen, ai minimi del mese. ** Gli operatori mostrano tuttavia cautela, e non danno per scontato un ulteriore ampio deprezzamento della valuta unica: "Draghi non ha detto chiaramente che verrà annunciato uno stimolo addizionale in dicembre quindi, sebbene l'euro sia sceso sensibilmente, non è detto che la flessione continui per molto" avverte Kumiko Ishikawa di Gaitame.com Research Institute. ** D'altra parte il dollaro sembra godere anche di forza propria, alla luce ad esempio dei buoni dati immobiliari giunti ieri dagli Usa, che corroborano le attese di un rialzo dei tassi Fed a dicembre. ** Il 'dollar index', che mette in relazione il biglietto verde con un paniere delle principali divise internazionali, è in rialzo di circa lo 0,5% sull'intera settimana, con un massimo stamane a 98,564, il livello più alto anche in questo caso dal 10 marzo. ORE 9,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0895/96 1,0928 DOLLARO/YEN 103,97/89 103,78 EURO/YEN 113,16/21 113,59 EURO/STERLINA 0,8897/99 0,8925 ORO SPOT 1.263,22/3,38 1.265,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia