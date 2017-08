FOREX-Dollaro in rialzo ma sotto max 2 mesi, balza peso messicano su calo chance Trump

LONDRA, 10 ottobre (Reuters) - Il dollaro è in rialzo nei primi scambi sulle piazze europee, ma si tiene sotto i massimi da due mesi segnati nei confronti delle principali controparti valutarie segnati venerdì. ** Intorno alle 10 l'indice del dollaro, che ne traccia l'andamento nei confronti di un paniere di valute, sale dello 0,08% a 96,702, tenendosi sotto il picco bimestrale segnato venerdì a 97,188. ** I dati sugli occupati di settembre diffusi venerdì, sebbene abbiano mostrato una crescita inferiore alle attese, tratteggiano una dinamica del mercato del lavoro giudicata compatibile con un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve a dicembre. ** Protagonista del mercato è il peso messicano, che guadagna oltre l'1,5% sia sul dollaro sia sullo yen , dopo il secondo confronto tra i candidati alla presidenza degli Stati Uniti Hillary Clinton e Donald Trump. ** Le chance di vittoria di quest'ultimo, fautore della costruzione di un muro al confine con il Paese centro-americano e della rinegoziazione del trattato di libero scambio nord americano, sembrano ridursi agli occhi dei mercati ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1177/81 1,1199 DOLLARO/YEN 103,17/20 102,90 EURO/YEN 115,33/38 115,24 EURO/STERLINA 0,9033/05 0,9033 ORO SPOT 1.263,30/3,42 1.256,48 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia