Euro/dollaro cede 1% in avvio Londra, netto recupero valuta Usa

LONDRA, 8 agosto (Reuters) - Negli scambi della mattinata londinese la valuta unica europea arriva ad arretrare oltre 1% su dollaro, colpita dall'inflessione pessimistica Bce sulle prospettive di crescita, con un minimo di seduta a 1,5141 secondo gli schermi Reuters.

I commenti di Jean-Claude Trichet sul concretizzarsi di rischi al ribasso sulla crescita vengono interpretati dai mercati finanziari come il segnale che Francoforte non intenda ritoccare i tassi all'insù per lo meno fino a fine anno.

"Il movimento di questa mattina è l'estensione di quello iniziato ieri dopo Trichet, molti operatori londinesi che non hanno venduto euro contro dollaro ieri lo stanno facendo stamane" osserva un trader da Londra.

Netto recupero della valuta Usa anche contro dollaro australiano (+1%) e neozelandese (+2%), mentre l'indice rispetto al paniere di sei controparti .DXY arriva ad avanzare anch'esso di oltre 1%.

ORE 9,35 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,5165/67 1,5320

DOLLARO/YEN JPY= 109,87/89 109,32

EURO/YEN EURJPY= 166,68/72 167,51

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7863/66 0,7887

ORO SPOT XAU= 864,00/5,00 871,20/3,20