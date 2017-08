Forex, euro in calo su dlr e yen su avversione rischio,giù pound

LONDRA, 7 luglio (Reuters) - In un panorama di rinnovata incertezza gli investitori privilegiano le valute tradizionalmente considerate più sicure, come yen e dollaro, spingendo l'euro in calo.

Mentre le borse si muovono contrastate, si respira la cautela in attesa di nuovi segni sulle prospettive di ripresa dell'economia.

"Siamo in una fase di correzione rispetto all'eccessivo ottimismo in una ripresa che abbiamo visto nell'ultimo periodo", commenta un manager giapponese di Chuo Mitsui Trust and Banking.

In attesa dei dati sulla produzione industriale inglese la sterlina si è indebolita, risentendo anche della possibilità di una possibile espansione del programma di quantitative easing di Banca di Inghilterra. Un annuncio che potrebbe arrivare questo giovedì, al termine della riunione di politica monetaria.

Stanotte la banca centrale australiana ha mantenuto il tasso di riferimento al minimo record del 3% come largamente atteso e ha lasciato la porta aperta per un ulteriore allentamento se la ripresa non si materializzasse.

Nel frattempo, i leader delle otto maggiori economie mondiali si stanno preparando a riunirsi nel vertice G8 dell'Aquila dal quale potrebbero arrivare nuovi spunti anche per il mercato delle valute.

ORE 10,25 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3918/20 1,3974

DOLLARO/YEN JPY= 94,98/5,01 95,34

EURO/YEN EURJPY= 132,25/29 133,25

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8608/12 0,8590

ORO SPOT XAU= 921,75/2,55 924,00/26,00