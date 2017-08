Forex, euro in recupero da minimi ma ancora sotto 1,34 dollari

LONDRA, 8 agosto (Reuters) - Modesto recupero rispetto agli ultimi record negativi sui cross per la valuta unica europea, che si mantiene comunque ampiamente sotto tono sia nei confronti del dollaro sia nei confronti dello yen. In direzione sia del biglietto verde sia della divisa nipponica confluiscono gli acquisti 'rifugio' tipici delle fasi in cui sui mercati predomina l'avversione al rischio, considerata la situazione geopolitica sempre più a rischio sul triplice fronte ucraino, iracheno e delle Striscia di Gaza. Un effetto indubbiamente ribassista sull'euro hanno esercitato ieri in particolare le parole di Mario Draghi, secondo cui alla luce della crisi ucraina, dall'effetto domino di sanzioni e contro-sanzioni, i rischi per l'economia europea sono aumentati. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3379/81 1,3362 DOLLARO/YEN 101,72/74 102,09 EURO/YEN 136,11/13 136,38 EURO/STERLINA 0,7961/63 0,7939 ORO SPOT 1.317,50/8,30 1.313,20/3,90 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia