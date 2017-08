Forex, euro a min 9 mesi con Pil Italia, pesa geopolitica

NEW YORK, 6 agosto (Reuters) - La moneta unica si è mantenuta debole dopo il deludente dato sul prodotto interno lordo italiano che l'ha trattenuta attorno al minimo dei nove mesi contro il dollaro toccato stamane dopo il deludente dato sugli ordini all'industria tedeschi. In generale, sulle valute ad alto rendimento pesano anche le tensioni geopolitiche, dopo la notizia che la Russia ha ammassato circa 20.000 soldati al confine orientale con l'Ucraina e potrebbe usare la scusa di una missione umanitaria o di peacekeeping per inviarli all'interno del paese. L'indice del dollaro contro un paniere di valute ha invece aggiornato il massimo da undici mesi. L'euro ha toccato già dopo il dato tedesco i 1,3347 dollari, il minimo da novembre. L'indice del dollaro si ha aggiornato il massimo di 81,716, livello più alto dallo scorso settembre, e attorno alle 15,10 quota 81,597 col rialzo dello 0,33%. Secondo il dato preliminare pubblicato oggi alle 11 da Istat, nei tre mesi al 30 giugno scorso il prodotto interno lordo italiano si è contratto al ritmo di 0,2% su base congiunturale e 0,3% a perimetro tendenziale. La mediana delle attese raccolte da Reuters proiettava una crescita di 0,1% e 0,2% a livello rispettivamente congiunturale e annuo . Gli ordini all'industria tedeschi hanno mostrato per giugno il calo mensile più significativo da settembre 2011. Adesso sul fronte macro europeo si aspetta la pubblicazione del dato sul Pil italiano nel secondo trimestre. La mediana delle attese raccolte da Reuters proietta una crescita di 0,1% e 0,2% a livello, rispettivamente, congiunturale e annuo. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3361/63 1,33275 DOLLARO/YEN 102,42/43 102,59 EURO/YEN 136,86/90 137,23 EURO/STERLINA 0,7935/37 0,7921 ORO SPOT 1.306,40/6,60 1.287,74/8,26 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia